Wagneri palgasõdurid pidid alla vanduma kemikaalidega tembitud õllele

Tragöödia leidis aset möödunud nädalal Bocaranga linna lähedal. Väljaande teatel suri umbes neli venelast ja kuus sattus haiglasse kemikaalidega kangestatud õlle joomise tagajärjel.

Journal de Bangui anonüümsete haiglaallikate kohaselt on Kesk-Aafrikas tegutsevate vene ja süüria palgasõdurite seas levinud komme juua ülikanget alkoholi. Möödunud nädalal olid nende varud aga otsas, mistap wagnerlased otsustasid kangestada õlut haavade desinfitseerimiseks mõeldud vahenditega.

Mõnda aega hiljem hakkasid antiseptiku ja õlle kokteiliga napsutanud venelaste südamed streikima. Neist neli suri kohapeal, kuus toimetati helikopteriga Kesk-Aafrika Vabariigi pealinna Bangui haiglasse.

Journal de Bangui pole see esimene kord, kui Wagneri palgasõdurid kaotavad elusid õlle ja antiseptiku kokteilile. Pool aastat tagasi leidis selline kolme hukkunuga joomisintsident aset Bambari lähistel.

Kesk-Aafrika president Faustin-Archange Touadéra tõi Vene palgasõdurid riiki aastal 2017. Need on aidanud tal võimul püsida ja Venemaa on saanud sealt mitmesuguseid tulusaid maavarade kaevandamise lepinguid.

ÜRO on korduvalt juhtinud tähelepanu Vene palgasõdurite sõjakuritegudele Kesk-Aafrikas: näiteks relvitute tsiviilisikute hukkamistele, seksuaalvägivallale ja piinamistele. EL sulges möödunud aasta lõpus oma Kesk-Aafrika väljaõppemissiooni, sest avastas, et on koolitanud sõdureid wagnerlaste alluvusse.