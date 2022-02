Läti loodab leevendada enamiku koroonapiiranguid märtsis

«Järgmisel kahel nädalal näeme nakkuste arvu kasvu. Õigupoolest me oleme alles nägemas algust. Me näeme, et kaubanduskeskused lühendavad tööaega - neil ei ole kliente, inimesed on haigestunud või karantiinis, nad kardavad minna ostlema, ja samal ajal, nappus on ka töötajatest. Perearstid on ületöötanud, haiglad on piiri peal, nad tulevad veel toime, kuid ka paljud haiglatöötajad on haiged. Kui kõik praegu lahti teha, siis muutuks olukord veelgi hullemaks,» ütles Bērziņš, lisades, et praegu ei saa koroonapiiranguid veel tühistada.