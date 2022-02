FOTOD ⟩ Konvoi meeleavaldus peatas Helsingi kesklinnas liikluse, politsei pidas kinni 55 inimest

Meeleavaldajad avaldasid politseinikele survet, et liiklust takistavaid sõidukeid ei teisaldataks ning torkasid ühe puksiirauto rehvi katki. Sõidukeid seati ka teele põiki, ütles Helsingi politsei ülemkomissar Jarmo Heinonen STT-le.

Politseile on teada antud, et meeleavaldust jätkatakse laupäeva hommikul kella 10-st Helsingi Kansalaistoril ning see kestab kella 22-ni.