Venemaal levitatakse agaralt infot: «Ukraina relvajõud avasid tule»

Majandusekspert ja riigitegelase Raivo Vare sõnul levitatakse infot Telegram-kanalites. «Kusjuures see on korduv, see on sarnane. Mis viitab sellele, et see on koordineeritud,» sõnas Vare. «Minu enda transkriptsioon on selline, et nad ehitavad lihtsalt seda build-up case'i üles. Ma ei usu, et nad kohe alustavad midagi,» pakkus Vare, lisades, et tegu on ammutuntud skeemiga, mida USA mainis.