Kanada koroonaprotestid koguvad hoogu

Politseiülem tegi kolmapäeval ettepanku kutsuda appi ka relvajõud, kuid peaminister Justin Trudeau ütles päev hiljem, et seda võimalust praegu ei kasutata ning hoiatas, et taolisse asja peaks suhtuma ettevaatlikult.

Suurem osa kanadalastest ei toeta Ottawa meeleavaldust ning Kanada raskeveokite liit on kogunemise hukka mõistnud. Kuid on siiski selge, et paljud inimesed on järjest enam väsinud argielu häirivatest piirangutest.