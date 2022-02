Harkivis avaldati meelt Venemaa võimaliku sissetungi vastu

«Ma sündisin Krimmis. Sellest piisab, nad on minult võtnud juba mu kodumaa. Ma kasvasin üles siin, ma elan siin, mu vanemad on Venemaalt, kuid ma ei taha näha ühtegi okupanti,» ütles ta.

«See on minu kodu, need on minu reeglid,» sõnas ta.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on hoiatanud, et arvestades Harkivi tugevaid sidemeid Venemaaga, siis see on suuremas okupeerimise ohus, kui olukord eskaleerub.