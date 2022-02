Kuninganna Elizabeth II-l täitus 70 aastat troonil

Pöördumises avalikkuse poole märkis kuninganna, et soovib tänada kogu rahvast toetuse eest ja tahab uuendada 21. sünnipäeval antud lubadust pühendada kogu elu rahva teenistusse.

95-aastane monarh avaldas plaatinajuubeli pöördumises ka soovi, et tema vanima poja Walesi printsi Charlesi abikaasat Camillat «kutsutaks kuningannaks, kui see aeg kätte jõuab» ning lootust, et kui monarhiks saab tema 73-aastane poeg Charles, toetaks rahvas teda ja Camillat «samamoodi nagu olete toetanud mind».