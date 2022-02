ÜRO: Põhja-Korea jätkab tuuma- ja ballistiliste rakettide programmi

Ekspertkomisjon märgib uue raporti kokkuvõttes, et jaanuaris kiirenes Põhja-Korea uute lühi- ja võimalik, et ka keskmaarakettide katsetamine märgatavalt. Ekspertide hinnangul püüab Põhja-Korea endiselt hankida välismaalt oma programmide tarbeks vajalikke materjale, tehnoloogiat ja oskusteavet.

Aasta tagasi teatas ekspertkomisjon, et Põhja-Korea on ÜRO sanktsioone rikkudes kaasajastanud oma tuumarelvi ja ballistilisi rakette ning kasutanud oma programmide rahastamiseks küberrünnakuid.

Pyongyangile on kehtestatud relvaprogrammide tõttu sanktsioonid, mis hõlmavad kivisöe, raua, plii, tekstiili, mereandide ja teiste toodete ekspordikeeldu.

Lääneriigid on üritanud järk-järgult suurendada Pyongyangile kehtestatud survet, kuid Peking ja Moskva on kutsunud sanktsioone humanitaarkaalutlustel leevendama. Samuti on nad kutsunud suuremale paindlikkusele Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni suhtes.