Ukraina peab diplomaatilist lahendust Venemaa rünnakust tõenäolisemaks

«Olukorra aus hinnang viitab sellele, et võimalus leida deeskalatsiooniks diplomaatiline lahendus on endiselt märgatavalt suurem edasise eskaleerumise ohust,» ütles presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak.

Ta märkis, et Venemaa on alates Ukraina piirile vägede koondamisest mullu kevadel viinud regulaarselt läbi ulatuslikku vägede rotatsiooni, manöövreid ja relvade paigutamist, «et tagada pidev massiivne psühholoogiline surve».

«Meie luureteenistuse ja relvajõudude jaoks pole see Venemaa tegevus absoluutselt üllatus,» ütles ta.

Podoljak tõdes, et Ukraina lääneliitlased on saanud «olulise koguse» oma luureandmeid Venemaa tegevuse kohta Kiievilt.

«Nii Ukraina kui ka meie partnerite ülesanne on olla valmis igaks stsenaariumiks ja me täidame seda ülesannet 100 protsenti.»

Kiievi avaldus tuli pärast seda, kui Washington teatas oma luurehinnanguile viidates, et Moskva on hoogustanud ettevalmistusi täiemahuliseks invasiooniks ning tal on paigas 70 protsenti jõududest, mida selliseks rünnakuks vaja.