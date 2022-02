INTERVJUU ⟩ Poola kaitseväe juhataja: meie kaitse algab Tallinnast

Tellijale

Migrandikriisis siit appi läkitatud kaitseväelased oli hea näide filosoofiast, et Poola kaitse algab Tallinnast, ütleb Poola kaitseväe juhataja kindral Rajmund Andrzejczak.

Praegu räägitakse relvade ja sõjalise varustuse saatmisest NATO lääneosast idatiivale. Milliseid võimekusi hindaks Poola kõige kõrgemalt?

Tahaksin jätta need otsused poliitikute langetada.

Olukord on loomulikult väga kiirelt arenev. Käib palju arutelusid ja paralleelselt nendega valmistame meie sõjaväes ette mõningaid variante. Ma ei annaks neist rohkem detaile, sest see info on väga tundlik.

Poola on usutav liitlane, kes investeerib julgeolekusse palju. Poola kulutab rohkem kui kaks protsenti SKTst riigikaitsele – nii arve suurendades kui kvaliteeti parandades. Tulekul on uusi programme, näiteks F-35d (hetkeseisuga maailma moodsaimad varghävitajad – E. K.). Meil on pikamaa-õhutõrjesüsteemid, üle 100 000 võitlusvalmis kaitseväelase ja üle 30 000 territoriaalkaitseüksuslase.