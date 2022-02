Oma juubelipöördumises tõi 95-aastane monarh välja soovi, et tema vanima poja Walesi printsi Charlesi abikaasat Camillat ühel päeval samuti kuningannaks kutsutaks. FOTO: George Rogers/Pool/Scanpix

Kuninganna Elizabeth II pidas eile oma juubelikõne, kus avaldas toetust oma pojale ja ta abikaasale ning Iraani kõrgema julgeolekunõukogu sekretär Ali Shamkhani tõi välja, et Iraani tuumaleppe taaselustamiseks on vaja, et Washingtonis võetaks selle kohta vastu poliitilised otsused.