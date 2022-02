ÜLEVAADE ⟩ Ajaloolane: me näeme Soome radikaliseerumist

Reedel Soomes alanud piirangutevastased meeleavaldused on Soome politsei teatel nädalavahetusega raugenud. FOTO: Antti Aimo-koivisto/Scanpix

Helsingi kesklinnas reede õhtul alanud ning kogu nädalavahetuse toimunud meeleavaldus koroonapiirangute ja kütusehinna tõusu vastu on Soome ajaloolase Oula Silvennoineni sõnul märk, et põhjamaa on radikaliseerumas.