Austrias hukkus lumelaviinides kolme päevaga üheksa inimest

Laupäeval hukkus Innsbrucki lähedal Schirmnis laviini alla jäänud 58-aastane mees ja veel neli inimest said vigastada.

«Viimase kolme päeva jooksul on olnud umbes sada laviinidega seotud õnnetust, millest 70 puhul oli vaja sekkumist,» teatasid Tirooli kohalikud võimud pühapäeval, nimetades olukorda «pretsedendituks» ning hoiatades, et see jätkub.