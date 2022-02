President Joe Bideni nõunik andis järjekordse karmi hoiatuse päev pärast seda, kui USA ametnikud kinnitasid, et Venemaa on kuu keskpaigaks koondanud vähemalt 70 protsenti sõjalisest jõust, et anda president Vladimir Putinile võimalus käivitada täiemahuline invasioon.

«Kui sõda puhkeb, siis tähendab see Ukrainale tohutut hulka inimohvreid, kuid me usume, et meie ettevalmistuste ja reageerimise põhjal on sellel ränk strateegiline hind ka Venemaale,» ütles Sullivan.