Sullivani sõnul käivitaks see konflikti, mis nõuaks tohutu arvu inimelusid.

President Joe Bideni nõunik andis järjekordse karmi hoiatuse järgmisel päeval pärast seda, kui USA ametnikud kinnitasid, et Venemaa on kuu keskpaigaks koondanud vähemalt 70 protsenti sõjalisest jõust, et anda president Vladimir Putinile võimalus käivitada täiemahuline invasioon.