NATO sõjalise komitee esimees: pole märke, et Venemaa plaaniks rünnata Baltimaid

«Kui vaadata Vene vägede koondamist Valgevenesse, siis sõjaliselt tuleb kaaluda, kas see on hetkel oht Balti riikidele, konkreetsemalt Leedule. Kuid vaadata tuleb ka kavatsusi - kas on märke, et Venemaal või Valgevenel on kavas Baltimaid kahjustada,» ütles Bauer. «Seni me seda kavatsust ei näe, me ei oota NATO riigi ründamist Venemaa poolt ei otse ega Valgevene kaudu.»

«Usume endiselt, et diplomaatiline väljapääs on olemas, ja seda me ka teeme: ühelt poolt püüame jätkata diplomaatilisi kõnelusi, et kanda hoolt, et Venemaa mõistab, et me kuulame tema muresid ja püüame leida neile lahendust. Teiselt poolt vaatame oma valmisolekut tagada, et Venemaa saaks aru, et kui nad rakendavad alliansi vastu mingeid meetmeid, siis on sellel tõsised tagajärjed,» ütles Bauer.