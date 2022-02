USA jäätisetootja Ben & Jerry’s, kes on varemgi välispoliitikasse sekkumisega silma jäänud, leidis seekord, et järeleaitamistundi vajab ka USA president Joe Biden. Jäätisetootja, kes varem on sõna võtnud Iisraeli ning Palestiina konflikti teemadel, asus seekord andma soovitusi Ukraina suunalise poliitika osas.