Suurbritannia saadab täiendavalt 350 sõdurit Poola piirile

Wallace ütles, et lisajõud tugevdavad umbes 100 Briti sõjaväelasest koosnevat kontingenti, mis on juba kohapeal.

See on «kahepoolne lähetus näitamaks, et me saame teha koos tööd, ja saata tugev signaal, et Suurbritannia ja Poola seisavad teineteise kõrval», ütles Wallace pärast kohtumist oma Poola ametivenna Mariusz Błaszczakiga.