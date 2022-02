ÜLEVAADE ⟩ Macron sõitis Moskvasse pingeid leevendama

Kreml kohtumisele suuri lootusi ei pannud; Putini kõneisik Dmitri Peskov ütles, et Macroni visiit on küll väga tähtis, kuid olukord on liiga keeruline, et oodata otsustavat läbimurret vaid ühe kohtumise järel. Peskov kordas Kremli stammväidet, et USA ja selle liitlased jätkavad Venemaa julgeolekunõudmiste eiramist.