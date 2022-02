Kuleba: Kiiev ja Berliin teevad tööd relvatarnete teema lahendamiseks

«Mis puutub relvi, siis jah, kindlasti me sellest rääkisime. Kuidas me saanuks sellest mitte rääkida?» ütles Kuleba ühisel pressikonverentsil Baerbockiga.

«Kuid on väga tähtis, et me täna, ütlen diplomaatiliselt, rääkisime mitte ainult sellest, mida Saksamaa ei saa teha ühel või teisel põhjusel, vaid ka sellest, mida Saksamaa saab teha ja sellest, mida ta kavatseb teha Ukraina toetamiseks konkreetselt kaitse ja julgeoleku valdkonnas,» ütles Ukraina välisminister.