Biden ja Scholz kinnitasid tihedat koostööd USA ja Saksamaa vahel

«Saksamaa on USA lähim liitlane ja me teeme tihedat koostööd, et ohjeldada Venemaa agressiivset tegevust Euroopas, vastata Hiina väljakutsetele ja edendada stabiilsust Lääne-Balkanil,» ütles ta enne kõnelusi Valges Majas ajakirjanikele.