Uttar Pradeshi käremeelses mungas nähakse India tulevast peaministrit

«Ta on jultunult avatud oma hindu poliitika ja ideoloogia osas... Ta kujutab end hindude liidrina ja see toob tema juurde rahvahulki ning hääli,» ütles ajakirjanik ja poliitikakommentaator Sunita Aron AFP-le.

Ühtlasi on ta äärmusliku noorterühmituse Hindu Yuva Vahini looja. Enamasti süüdistavad rühmituse vabatahtlikud moslemeid lehmatapmises või «armastuse džihaadis», millise terminiga süüdistatakse moslemi mehi hindu naiste võrgutamises, et sundida neid usku pöörduma.

Lehmad on aga hindude jaoks pühad loomad ning mitmes osariigis, sealhulgas Uttar Pradeshis on nende tapmine keelatud.

2007. aastal veetis ta ka ühiskondlike pingete üleskruvimise eest 11 päeva vanglas. Ühes kõnes on ta lubanud, et kui moslemid peaksid tapma ühe hindu mehe, «siis tapame meie 100 moslemi meest».

Küsitluste järgi on BJP toetus 43 protsenti ja neil on suur edu Põhja-India regionaalse sotsialistliku Samajwadi partei ees.

«Tema rolli kohta tulevikus on veel vara rääkida. Kuid on selge, et ta on Modi järel teine,» ütles anonüümseks jääda soovinud BJP liige AFP-le.