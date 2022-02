«Meil on vaja vähemalt 40 000 [sõdurit], 40 000 [sõdurit] automaatvintpüssidega eesliinil,» lausus isehakanud Donetski Rahvavabariigi komandör Alexander Hodakovski eile Reutersile.

Hodakovski lisas, et Donetskil on praegu lahinguvalmiduses 10 000 võitlejat, kuid Moskvalt oleks vaja lisaks 30 000 sõdurit, et valmistuda väidetava Ukraina pealetungi vastu.