Venemaaga kolmest küljest ümbritsetud Ukraina piirikülas on sõja asemel kohalike inimeste suurimaks mureks hoopis postkontori puudumine ja lõputult lagunev koolibuss, vahendab oma reportaažis Raadio Vaba Euroopa .

Minnes 52-aastase Svjatlana Suhharevska koduuksest õue, möödudes pesukuivatusnöörist ja laudast, kus naine varem lehma ja paari kana pidas, otse metsatuka taga umbes saja meetri kaugusel on Venemaa, mis provokatiivse sõjaväe koondamisega Ukrainat ähvardab.

Venemaa ümbritseb Suhharevska kodu kolmest küljest ning on keelanud kõigil kohalikel lähedalasuvas Polna jões ujumise, mis naise lapsepõlve ajast tema üks suviseid lemmiktegevusi on. Naisel on mitmeid murepilvi pea kohal, kuid võimalik sõda ei ole üks neist.