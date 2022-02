Riikliku nakkushaiguste labori juht Sergejs Ņikišins märkis, et kolm protsenti kõigist sekveneeritud viiruseproovidest moodustab omikrontüve allharu, mis on seni avastatud variandist veelgi nakkavam.

«Mida me teame omikroni variandi kohta? Sellel on praegu kolm alamtüüpi - esimene, teine ja kolmas. Esimesel on 33 mutatsiooni. Teisel, mis praegu sisse tuleb, on 31 mutatsiooni, seda on kaks vähem, kuid nende mutatsioonide kombinatsioon on erinev,» selgitas Ņikišins.