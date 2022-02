Ukraina on palunud Euroopa riikidelt sõjalist abi Venemaa ohu tõrjumisel, kuid relvatarnete küsimus on ELis vastuoluline. Saksamaa on väljendanud skeptitsismi ning Luksemburgi peaministri Xavier Betteli hinnangul on vale eeldada, et Venemaa sõjalist üleolekut suudavad tasakaalustada relvatarned Ukrainasse.