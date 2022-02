Macron: veensin Putinit Ukraina kriisi mitte eskaleerima

Macron ütles, et ta pakkus esmaspäeval Moskvas viis tundi kestnud kõnelustel Ukraina kriisi üle Putinile välja «konkreetsed julgeolekutagatised».

«Saavutasin selle, et ei tule olukorra halvenemist ega eskalatsiooni,» ütles Prantsuse president Kiievisse saabudes ajakirjanikele.

Putin, kes on nõudnud NATO-lt ja USA-lt ulatuslikke julgeolekutagatisi, ütles Macronile, et Moskva teeb kõik leidmaks kompromisse, mis sobivad kõigile.

Kümneid tuhandeid sõdureid ja raskerelvastust Ukraina piirile saatnud Venemaa on esitanud Läänele vastuvõetamatuid nõudmisi nagu NATO ukse sulgemine Ukrainale ja alliansi Ida-Euroopasse paigutatud vägede tagasitõmbamine.

Prantsuse presidendi kantselei teatel on Macroni ettepanekute seas vastastikune lubadus hoiduda sõjalistest sammudest, uue strateegilise dialoogi käivitamine ja rahuprotsessi taastamine Kiievi konfliktis Kremli-meelsete separatistidega Ida-Ukrainas.

«Ma ei arvanud hetkekski, et ta hakkab täna mingeid žeste tegema,» ütles Macron viitega Putinile.

Kiiev on toonud välja kolm «punast joont», millest ta lahendust otsides üle ei astu: ta ei ole valmis kompromissideks Ukraina territoriaalses terviklikkuses, pidama otsekõnelusi separatistidega ega lubama sekkuda oma välispoliitikasse.

Moskva survestab Ukrainat tegema järeleandmisi venemeelsetele separatistidele, kes on võidelnud valitsusvägedega Kremli toetusel alates 2014. aastast.

Putin nõudis Macroniga kohtudes taas Kiievilt 2015. aasta rahuleppest kinnipidamist. Ta hoiatas, et Macroni kõnelused Kiievis ei tule kerged ning teatas valmisolekust kõnelda Prantsuse presidendiga taas, kui too on Zelenskõiga kohtunud.