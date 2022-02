Vene eksperdid: Lääne suurriigid otsustasid sundida Ukrainat täitma Minski leppeid

«Alternatiiv Minski lepete täitmisele on väga selge – see on Venemaa täiemahuline sissetung (Ukrainasse),» ütles täna Postimehele Venemaa välis- ja kaitsepoliitika nõukogu uurimisprogrammide asejuht ja Venemaa tuntumaid politolooge ühendava «Valdai» klubi ekspert Dmitri Suslov.

Suslovi hinnangul võis Macron Putinile pakkuda, et USA, Saksamaa ja Prantsusmaa veenavad Ukraina täitma Minski leppeid, veenavad NATO liikmesriike kehtestama ajutise moratooriumi NATO laienemisele Ukraina ja Gruusia arvel ning alustavad Euroopat hõlmava relvastuskontrolli uusi läbirääkimisi. «Näib, et Macron pakkus lahendusi, mis annaksid ühelt poolt julgeolekugarantiid Venemaale ning teisest küljest ei rikuks neid põhimõtteid, millest lähtub NATO,» lausus Suslov. «Iseasi, kas see ajutine moratoorium (NATO laienemisele) on Venemaale vastuvõetav.»