Kaks kuud tagasi ametisse asunud Scholzi ja USA presidendi Joe Bideni esimese kohtumise keskne ülesanne oli kummutada üha enam hoogu koguvaid väiteid, et Washingtonis nähakse Berliini ebausaldusväärse partnerina, kes on Ukraina kriisi valguses hoidunud selgelt sõnastamast sanktsioonilubadusi Venemaa vastu ja keeldub Kiievile relvi tarnimast, kirjutas New York Times.