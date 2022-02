INTERVJUU ⟩ Maasikas: Ukraina majanduslik närutamine käib juba praegu

ELi makromajanduslik abi koosneb alati kahest osast. Esimene pool ehk 600 miljonit eurot makstakse välja võimalikult kiiresti. Kui Euroopa Parlament ja liikmesriigid teevad otsuseid nii kiiresti, kui me loodame, siis ehk juba veebruaris on võimalik see välja maksta.

Teine 600 miljonit on seotud tingimustega – päris ilma ei saa. Juba praegu võib öelda, et need tingimused on palju kergemad kui tavaliselt. Peamiselt selles mõttes, et nad on kiiremini täidetavad. Väga loodan, et juba enne suve õnnestuks ka teine osa välja maksta.