Scholz: Berliin, Pariis ja Varssavi on Euroopa rahu hoidmisel ühtsed

Duda sõnul on ta veendunud, et sõda saab veel ära hoida, leevendades pingeid Venemaaga Ukraina üle.

«Me peame leidma lahenduse hoidmaks ära sõda. Nagu ma olen öelnud, see on praegu meie peamine ülesanne. Ma usun, et me saavutame selle. Minu arvates on praegu kõige tähtsam ühtsus ja solidaarsus,» lausus ta.