«Pressikonverentsil öeldu põhjal on soodsaid märke, et on arusaam, et Ukraina olukorra lahendus saab põhineda ainult Minski lepete täitmisel, mis on tõsi. Ja see on pluss,» lausus Peskov ajakirjanikele Macroni Kiievi-visiidi tulemusi kommenteerides.