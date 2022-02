Pariisis läheb kohtupinki 2015. aasta terrorirünnakute peakahtlusalune

Küsitlemisel keskendutakse Abdesalami taustale ning enne rünnakut toimunud sündmustele. Prokuratuur on juba välja selgitanud, et suurema osa oma noorusest veetis Abdeslam kanepit suitsetades ning ööklubisid ja kasiinosid külastades.

Seni pole Abdeslam kohtus midagi kahetsenud, vaid on teinud mitmeid avaldusi, kus väitnud, et Prantsusmaa «oli ohtudest teadlik», rünnates osana Islamiriigiga (IS) võidelnud koalitsioonist äärmusislamistide sihtmärke Süürias.

Kohtuistung, mis on kestnud seni neli kuud ning on suurim Prantsusmaa lähiajaloos ja milles osalevad sajad hagejad ja ohvrite sugulased, liikus edasi järgmisesse faasi, kus hakatakse küsitlema 14 kahtlusalust.

Seni on kaks Abdeslamiga koos kohtu all olevad kaebealust kasutanud oma õigust vaikida.

«Kui ma teda vaatan, siis on mõistmatuse tunne. Kuidas nad said teha seda, mida nad tegid?», ütles telekanalile France 2 kolmapäeval Philippe Duperron, kelle poeg sai surma, kui relvastud mehed vallutasid Bataclani kontserdimaja.

«Mis seda seletaks? Aga taaskord, arvan, et see kohtuistung lõpeb nii, et meie ei saa sellest aru,» ütles Duperron, kes on ohvrite ühenduse 13onze15 Fraternité et vérité (13. november 2015, vendlus ja tõde) president.