Žirinovski viidi COVID-19 tüsistusega haiglasse

«Vladimir Volfovitš on nüüd koroonaviirusega Kliinilises Keskhaiglas,» ütles allikas.

Kui allikal paluti kommenteerida Telegramis levinud teateid, et Žirinovski kopsud on kahjustunud 50–75 protsendi ulatuses, vastas allikas: «Jah, kopsukahjustus on tõsine.»