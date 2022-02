Saksa ministeerium: gaasivarude tase on murettekitavalt madal

«Loomulikult jälgime olukorda varude taseme ümber ja see on kahtlemata murettekitav,» ütles ministeeriumi kõneisik valitsuse pressikonverentsil.

Varud on langenud 35-36 protsendini hoidlate mahutavusest, mis jääb alla kriitilise 40 protsendi taseme, mida valitsus peab vajalikuks seitsmepäevase äärmusliku külmalaine üleelamiseks.

Et tulla toime 30-päevase mõõduka külmalainega, peaks hoidlad olema pooltäis.

Kuna umbes 40 protsenti Euroopas tarbitavast gaasist tuleb Venemaalt, kahtlustatakse, et Moskva kasutab maailmaturul valitsevaid pingeid ära varustuse vähendamiseks ja hindade kergitamiseks.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles sel nädalal usutluses ajalehele Die Ziet, et on «aina enam märke, et Kreml kasutab gaasitarnet poliitilise mõjuvahendina».