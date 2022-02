Briti välisminister suundub Moskvasse Ukrainat arutama

«Liz Truss sõidab täna Moskvasse, et kutsuda Kremlit üles Ukraina-vastast agressiooni leevendama ja peatama,» seisis Briti välisministeeriumi pressiteates.

«Kahepäevasel reisil kohtub välisminister Venemaa välisministri Sergei Lavroviga ning annab mõista, et Venemaa jaoks on ainuke edasimineku võimalus agressiooni peatamine ja asjalike läbirääkimiste alustamine,» seisis sõnumis.

Ministeerium märkis, et Truss nõuab Venemaalt tungivalt rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas Minski ja 1975. aasta Helsingi lepingute täitmist. Lisaks hoiatab ta Moskvat Ukraina vastu suunatud rünnaku tagajärgede eest.

«Ma lähen Moskvasse, et kutsuda Venemaad üles leidma diplomaatilist lahendust ja tegema selgeks, et Venemaa järjekordsel invasioonil suveräänsesse riiki on tõsised tagajärjed kõigile asjaosalistele,» ütles Truss sõnumis.

«Venemaal on siin valikuvõimalus. Me kutsume neid (Venemaa – IF) tungivalt üles suhtlema, alandama pinget ja valima diplomaatia tee,» ütles minister.

Suurbritannia välisministeerium meenutas, et eelmisel nädalal teatasid Suurbritannia võimud seaduse ettevalmistamisest, mis võimaldaks Londonil rakendada Venemaa vastu võimsaimaid sanktsioone.

Truss teatas varem, et London valmistab ette seaduseelnõu, mis annab talle volitused kehtestada sanktsioonid neile, kes «toetavad Venemaa agressiivset tegevust Ukraina vastu või on Kremlile olulised».

Ta rõhutas, et Venemaa rünnaku korral Ukrainale suunatakse Suurbritannia sanktsioonid Venemaa võimudega seotud isikute vastu. Ministri sõnul on see «kõige karmim Venemaa-vastane sanktsioonirežiim», mille London on kunagi kehtestanud. Ta lisas, et meetmed tabavad Venemaa strateegiliste huvide kõige valusamaid kohti.

«Inimestel Kremlis ja selle ümber ei ole (sanktsioonide eest) end kusagile peita,» märkis ta.