Ukraina asekaitseminister: vahetut Vene rünnaku ohtu pole

USA ametnike sõnul on Venemaa kogunud kokku umbes 70 protsenti vägedest ja varustusest, mida Ukrainasse tungimiseks vaja läheks.

Maljar ütles ajakirjanikele Ida-Ukraina Avdiivka linnas, et Venemaa rünnaku oht on reaalne, kuid rõhutas, et sõja vahetust puhkemisest veel rääkida ei saa.