Väidetavalt on pubi keelekastet valanud 793. aastast – samal aastal ründasid esimesed viikingid Briti saari ning ühtset Inglise kuningriiki polnud veel olemaski. See tähendab, et muu hulgas on pubi üle elanud inimajaloo laastavaima pandeemia – musta surma –, ja näiteks ka 20. sajandi alguse Hispaania gripi. Nüüd aga on just koroonapandeemia see, mis paistab pubile saatuslikuks saavat.