Briti politsei laiendas uute asjaolude valgel partygate´i uurimist

Nn partygate'i skandaal on tekitanud peaminister Boris Johnsoni jaoks suure poliitilise riski, kuna mitmed konservatiivide parlamendisaadikud on teda avalikult üles kutsunud tagasi astuma.

Politsei teatel on uurimise uueks osaks saanud detsembris 2020 toimunud sündmus, mille kohta Daily Mirror avaldas foto, kus Johnson ja ta kaks kolleegi, üks jõulukarraga ehitud, on avatud vahuveinipudeli juures.

Pealinna politsei kinnitas, et saadab reedel enam kui 50 inimesele küsimused 12 kogunemise kohta, mis toimusid Downing Streetil 2020. ja 2021. aastal.

Küsimusele, kas vastajate hulgas on ka Johnson, vastas kaitseminister Ben Wallace BBC raadiole, et peaminister on lubanud olla täiesti läbipaistev.