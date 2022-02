Stoltenberg: Vene vägede koondumine on ohtlik hetk Euroopa julgeoleku jaoks

«Jälgime tähelepanekult Venemaa kohalolekut Valgevenes, mis on suurim alates külma sõja lõpust,» ütles Jens Stoltenberg pressikonverentsil Briti peaministri Boris Johnsoniga.

«See on ohtlik hetk Euroopa julgeoleku jaoks. Vene vägede arv kasvab. Võimaliku rünnaku hoiatusaeg kahaneb.»

Stoltenberg ja Johnson hoiatasid Venemaad, öeldes, et NATO viib lisavägesid oma idatiiva riikidesse, nagu Poola ja Rumeenia, ja Venemaa tegevus allianssi ei heiduta.

Nad kinnitasid, et NATO on valmis pidama Venemaaga läbirääkimisi pingeleevenduse ja relvastuskontrolli üle, kuid hoiatasid ka, et allianss ei tee järeleandmisi oma avatud uste poliitika osas.