Taani on valmis lubama USA sõdurid oma pinnale

«Ühendriigid pöördusid Taani poole ja tegid ettepaneku kahepoolseks kaitsekoostööks. Selle koostöö täpset iseloomu ei ole veel määratletud, aga see võib sisaldada USA sõdurite, vahendite ja sõjatehnika kohalolekut Taani pinnal,» ütles Frederiksen ajakirjanikele.

Taani on NATO liige, kellest on viimastel aastakümnetel saanud üks Washingtoni suuremaid liitlasi Euroopas. Taani sõdurid võitlesid koos USA sõduritega ka Iraagis.

«NATO ja Ühendriigid on meie julgeoleku tagajad. Sestap ühendame me jõud Ühendriikidega, kui Lääne väärtused nagu demokraatia ja vabadus on ohus,» ütles Taani välisminister Morten Bødskov.