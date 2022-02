ÜLEVAADE ⟩ Kaevikusõda ajaloo üle õõnestab uute liidrite indu Sofia ja Skopje tüli lahendada

«Dimitar Kovačevski on olnud Põhja-Makedoonia Vabariigi peaminister nädal aega ja veetnud neli päeva neist kaheksast koos Bulgaaria valitsusega. See viitab soovile, et töö saaks tehtud,» lausus eelmise kuu lõpus uudisteagentuurile Novinite ise alles detsembris Bulgaaria peaministriks saanud Kiril Petkov.

Jaanuari keskel ametisse saanud Kovačevskile oli Petkovi võõrustamine üks esimesi tööülesandeid, mis edastas selge sõnumi, et Põhja-Makedoonia tahab võimalikult kiiresti kõrvaldada naaberriigi veto nende liitumiskõneluste alustamisele ELiga. Bulgaaria 2020. aasta sügisel esitatud nõue, et Skopje möönaks, et sisuliselt on makedoonlased bulgaarlased, ja et samal ajal kui Põhja-Makedoonias elab bulgaaria vähemus, siis Bulgaarias ei ela makedoonia vähemust, on mõlemas riigis sedavõrd laetud teema, et isegi heast tahtest võib vinduva tüli lahendamiseks puudu jääda.