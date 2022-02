ÜLEVAADE ⟩ Piirangute aeg Põhjamaades hakkab lõppema

«Ainuüksi maski kandmine tekitab tunde, nagu midagi oleks valesti,» ütles New York Timesile 70-aastane taanlane Allan Hjorth ja lisas: «Ja me Taanis tahame uskuda, et oleme tagasi normaalsusse jõudnud.»

Ligi kaks aastat pärast pandeemiaga elamist on 5,8 miljoni elanikuga riik tühistanud kõik piirangud, kuigi hiljuti sai ühe päeva jooksul peaaegu protsent elanikkonnast positiivse koroonaproovi tulemuse. Ka on Taani nende riikide esirinnas, kus Covid-19 juhtumeid on elanike arvu kohta kõige rohkem, ning aegade kõrgeima tasemeni on jõudnud ka haiglaravi vajavate inimeste arv. Our World in Data andmetel oli kolmapäeval Taanis Covid-19 tõttu haiglas 1332 inimest, mis on kolmandiku võrra rohkem kui eelmise aasta alguse tipus, kui haiglates raviti 942 koroonapatsienti.