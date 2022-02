Veokiprotest sulges veel ühe Kanada-USA piiripunkti

Autotootja Ford teatas, et on sunnitud aeglustama tootmist Kanada tehastes ning mõned Stellantise tehased USA-s ja Kanadas peatasid töö kolmapäeva õhtul. Samuti on teatanud probleemidest oma tehastes Toyota.

Protestijad on pealinnas Ottawas meelt avaldanud kaks nädalat. Olulise kaubakoridori, üle Detroiti jõe viiva Ambassadori silla blokeerimisega on veokijuhid avaldanud märkimisväärset mõju. Tavaoludes viivad veokid ühe päeva jooksul üle silla keskmiselt 323 miljoni USA dollari väärtuses kaupa.

Kanada peaminister Justin Trudeau on öelnud, et piiripunktide blokeerimine on vastuvõetamatu ning on lubanud teha kõik, et need lõppeksid.