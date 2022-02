USA ja tema Aasia liitlased arutavad Hiinaga seotud küsimusi

Nn Quadi kohtumise juhatas sisse Austraalia peaminister Scott Morrison, rõhutades neliku tähtsust koostöö ehitamises demokraatiate vahel, vihjates samas oma riigi probleemidele Hiinaga.

«Me elame väga hapras, killustunud ja vaidlustatud maailmas,» ütles ta. «Me seisame nende vastu, kes püüavad meid sundida.»

Hiinat otsesõnu nimetamata ütles Morrison, et on «suur lohutus», et Austraalia kolm Quadi liitlast mõistavad «sundi ja survet», mida Austraaliale avaldatakse.

USA välisminister Antony Blinken märkis, et kuigi Washington on praegu hõivatud Venemaa ohuga Ukrainale, siis pikaajalisemaks teemaks on Hiina kasvav võim.

«Minu arvates pole kahtlust, et Hiina ambitsioon ajapikku on olla juhtiv sõjaline, majanduslik, diplomaatiline ja poliitiline võim mitte ainult regioonis, vaid maailmas,» ütles ta Melbourne'i kohtumise eel ajalehele The Australian.

Quad sai alguse 2007. aastal, kuid muutus olulisemaks aastakümme hiljem, kui Hiina agressiivselt suurendas oma sõjalist kohalolekut Lõuna-Hiina merel, ja pärast piirikokkupõrkeid Indiaga.