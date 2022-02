Austraalia nimetas koaalad idarannikul eriti ohustatud liigiks

Looduskaitsjate sõnul on koaalade arvukus viimase kahe kümnendi jooksul suuremas osas Ida-Austraaliast järsult langenud ning neid ähvardab väljasuremine.

Keskkonnaminister Sussan Ley ütles, et koaalad otsustati nimetada eriti ohustatud liigiks, et neid Uus-Lõuna-Walesis, Austraalia pealinna territooriumil ja Queenslandis paremini kaitsta.

«Koaalad on jõudnud kümne aastaga ohualtist liigist eriti ohustatud liigiks. See on šokeerivalt kiire langus,» ütles Maailma Looduse Fondi (WWF) Austraalia teadlane Stuart Blanch.