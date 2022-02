Blinken: Venemaa sissetung Ukrainasse Pekingi olümpia ajal ei ole välistatud

«Me oleme ajavahemikus, kus invasioon võib igal ajal alata, ning et asi oleks selge, see puudutab ka olümpiamängude aega,» ütles ta, lükates kõrvale arvamused, et Moskva ootab kuni Pekingi olümpia lõppemiseni, et vältida oma liitlase Hiina tahaplaanile tõrjumist.

«Lihtsalt öeldes näeme me väga murettekitavaid märke Venemaa eskalatsioonist,» ütles Blinken Melbourne'is pärast Austraalia, India ja Jaapani välisministriga kohtumist.

Ta rõhutas, et USA eelistab kindlalt lahendada erimeelsused Venemaaga diplomaatiliste vahenditega, ja selleks on tehtud kõikvõimalikke pingutusi.

«Aga samas oleme me väga selgelt näidanud, et suurendame heidutust ja kaitset, ning teinud Venemaale selgeks, et kui ta valib uue agressiooni tee, on sel tohutud tagajärjed,» hoiatas Blinken.

President Joe Biden on soovitanud ameeriklastel kiiresti Ukrainast lahkuda, mis annab märku USA kartusest, et sõda tõesti puhkeb.

«Ameerika kodanikud peaksid lahkuma, lahkuma otsekohe,» ütles Biden usutluses NBC Newsile.