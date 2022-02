Soome osaleb Norras suurõppusel Cold Response 22 rohkem kui 500 sõduriga

Norra kaitseväe teatel võtab õppusest osa umbes 35 000 sõjaväelast ligi 30 riigist, kaasatud on ka USA lennukikandja Harry S. Truman ja Briti lennukikandja Prince of Wales.

Soome uudisteagentuur STT küsis Norra kaitsejõududelt, kas kõne all on NATO artiklil 5 põhinev kollektiivse kaitse õppus. Saadud vastuses ei väljendatud konkreetset seisukohta.

Cold Response on Norra korraldatav õppus, mis toimub iga kahe aasta järel. Sel kevadel on see suurim omataoline õppus pärast külma sõja lõppu. Aastal 2018 toimus Norras õppus Trident Juncture, mis oli veelgi suurem, kuid see viidi läbi NATO, mitte Norra juhtimisel. Õppustel osales ka Soome.