Satelliidipildid näitavad Vene vägede kasvu Ukraina kolmel küljel

Maxari juhi Stephen Woodi sõnul näitas nende eile saadud piltide analüüs, et Krimmi pealinnast Simferopolist põhja pool asuval ning varasemalt kasutuseta seisnud Oktjabrskje lennuväljale on viidud suur hulk vägesid ja varustust.

Maxari hinnangul on lennuväljale saabunud üle 550 sõjaväe telgi ning sadu sõidukeid. Ka teistesse Krimmi paikadesse on vägede ja varustuse juurdevoolu märgatud, sealhulgas Novoozernjesse, kuhu on paigutatud suurtükivägesid ning loodud väljaõppeks tarvilikud väljakud.