Ukrenergo teatel on varutud piisavalt kivisütt, et maandada Venemaa energiasõltuvus oht. FOTO: Inna Varenitsia/Scanpix

Ukraina elektrivõrk ühendatakse 24.-26. veebruaril naaberriikide omadest lahti ning Venemaa provokatiivse käitumise taustal kardetakse, et Venemaa võib keelata ühenduste taasavamisest või kasutada juhust, et viia läbi laialdane küberrünnak, vahendab The Atlantic Council.